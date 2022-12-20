مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين من 7 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 13 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من 7 دول أوروبية، قادمة من مطارات ألمانيا وبولندا وبلجيكا والمجر وإيطاليا وسويسرا ولكسمبورج، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

استعدادت مطار مرسى علم الدولي

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن استعدادت مطار مرسى علم الدولي، لاستقبال آلاف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، قادمة على متن 13 رحلة طيران من مطارات 7 دول أوروبية، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، واستقبال السياح بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على مستوى عالي.

ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران

من جانبه، أشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت الفنادق لاستقبال آلاف السائحين اليوم على متن 13 رحلة، وذلك ضمن 85 رحلة طيران دولية قادمة إلى المطار، خلال الأسبوع الجاري، بدءا من السبت وحتى يوم الجمعة المقبل.

ولفت «عثمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية، تزامنا مع بدء إجازة الكريسماس، واحتفالات رأس السنة، متوقعا ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق؛ إذ تتعدى حاجز 90% مع نهاية الشهر الجاري.