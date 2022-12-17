مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين على متن 24 رحلة طيران اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 24 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة، وذلك ضمن 85 رحلة طيران من المقرر وصولها إلى مرسى علم الأسبوع الجاري، قادمين من مطارات أوروبا لقضاء أجازة الكريسماس على شواطئ المدينة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم يستقبل اليوم 24 رحلة طيران تقل آلاف السائحين، وذلك من بين 85 رحلة طيران مقرر وصولها الأسبوع الجاري، بدءا من اليوم وحتى الجمعة القادم، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

احتفالات الكريسماس في مرسى علم

وأكد عاطف عثمان، الخبير السياحي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مرسى علم تشهد زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران السياحية الوافدة لقضاء أجازة الكريسماس على شواطئ مرسى علم، موضحا أن مرسى علم من الوجهات المفضلة للسائحين لقضاء أجازة أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتأتي السياحة الألمانية والتشيكية والبولندية على رأس الرحلات القادمة إلى مرسى علم.

وأشار الخبير السياحي إلى استعدادت مرسى علم لاستقبال آلاف السائحين لقضاء أجازة أعياد الكريسماس ورأس السنة، تزامناً مع النصف الثاني من شهر ديسمبر وحتى منتصف شهر يناير من العام المقبل.