حبس طالبة جامعية استولت على معاش والدها المتوفى في سوهاج وتزوجت عرفيا

أمرت جهات التحقيق المختصة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية، دون وجه حق، عن معاش والدها المتوفى، بالرغم من زواجها عُرفيًا، بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ «علي م م س- محامي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسوهاج، ويقيم دائرة مركز سوهاج» يتضمن تفاصيل الواقعة.

الطالبة تزوجت سرًا

وأفاد البلاغ بزواج «ر م م س» 25 عامًا، طالبة جامعية- وتقيم دائرة مركز المراغة، عرفيًا بالسر، من أجل الاستيلاء على معاش والدها دون وجه حق، وبلغ إجمالي المبلغ المُستحق ستة وتسعون ألف وثمانية وتسعون جنيهًا، عن معاش والدها المُتوفي.

وأثبتت التحريات زواجها عرفيًا من «ع ا ا ع»، وعدم إبلاغها الهيئة بواقعة الزواج خلال تلك الفترة، واستمرارها في عملية الصرف؛ ما أضر بالمال العام بما هو قيمة تلك المبالغ المُستولى عليها.

اتخاذ الإجراءات القانونية مع الطالبة

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، تم ضبط المذكورة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبلغ المالي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيقات.