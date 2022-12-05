التحقيق مع سيدة أوهمت 3 أشخاص في سوهاج بتوفير فرص عمل بالخليج

تباشر الجهات المختصة بقسم ثان سوهاج، التحقيق مع ربة منزل، لاتهامها بالنصب على 3 أشخاص، والاستيلاء منهم على 300 ألف جنيه، بزعم قدرتها على تدبير فرص عمل لهم في سلطنة عُمان، إلا أنها لم تف بوعدها ولم ترد تلك المبالغ.

توفير فرص عمل في عُمان

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان، يفيد ورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «فرع منطقة جنوب الصعيد»، يتضمن بلاغا من «ح ا خ ب»،31 عامًا، مندوب مبيعات لمعرض مفروشات، ويقيم بناحية دائرة قسم أول سوهاج، و2 آخرين، يفيدون بتضررهم من «أم ا هـ ح»، 39 سنة، ربة منزل، وتقيم في شارع المزدلفة والمروة بدائرة القسم، لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 300 ألف جنيه، بزعم مقدرتها على تدبير فرص عمل لهم في سلطنة عُمان، إلا أنها لم تف بوعدها ولم ترد المبالغ.

ضبط المتهمة واعترافها بارتكاب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتعهدت برد المبالغ المالية، وجرى التحفظ على المتهمة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.