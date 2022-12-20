رئيس جهاز العلمين: الانتهاء من تنفيذ «11 كوبري» أعلى البحيرات الشاطئية

أعلن المهندس وائل سمير رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، الانتهاء من تنفيذ «11 كوبري»، أعلى البحيرات والبواغيز بالمنطقة الشاطئية الشرقية بمدينة العلمين الجديدة، والانتهاء من تنفيذ الطريق الساحلي الجديد حول مدينة العلمين بطول 48 كيلو متر ويضم عدد 4 كباري أعلى السكة الحديد وطريق وادي النطرون مع التقاء الطريق مع الطريق القائم، وتنفيذ أعمال طرق المرحلة الأولى بالمنطقة الشاطئية بمساحة 3500 فدان، وجاري الانتهاء من الطرق الرئيسية المؤدية إلى جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة وتجاوزت نسبة التنفيذ لبعض الطرق 90%.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه تم ضخ الغاز بمحطة الضغط العالي 70/7 بار، وجاري الربط بشبكات الضغط المنخفض والتي وصلت نسبة التنفيذ بها 70 %، موضحاً أن المدينة تضم حزمة متنوعة من مشروعات الإسكان والتي تضم الآتي:

مشروع الداون تاون وامتداده

ويقع مشروع الداون تاون على مساحة 33.79 فدان بتكلفة 3.8 مليار جنيها يتكون من 40 عمارة سكنية موزعة على 14 بلوك مقسمة إلى شريحتين بالإضافة إلى عدد 2 بدروم سفلى وعلوى لكل شريحة، ويتكون من عدد 1320 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 90 م2 إلى300 م2 للوحدة وكذلك مساحات تجارية بإجمالي 75442 م2 منها مساحة 32841 م2 محلات والباقي ممرات وساحات تجارية امام المحلات وكذلك مسطحات مخازن بمساحة 24765م2 واماكن انتظار سيارات تسع 2830 سيارة ، وتم الانتهاء من جميع الأعمال وجارى تسليم الوحدات للمواطنين، وتركيب المصاعد للعمارات الجاري تسليم وحداتها للمواطنين.

مشروع امتداد الداون تاون

ويقع مشروع امتداد االدوان تاون بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 21.65 فدان بتكلفة 2.26 مليار جنيها، ويتكون من عدد 12 بلوك يحتوي على عدد 24 عمارة بإجمالي عدد 896 وحدة وتتراوح مساحة الوحدات من 125م2 إلى 245م2 ويتكون البلوك من عدد 2 بدروم + دور أرضي +دور ميزانين + 9 أدوار متكررة + عدد 2 دور سطح وبلغت نسبة التنفيذ الحالية للمشروع 54 %

المنطقة الترفيهية

وتقع على مساحة 50.46 فدان بتكلفة 3.07 مليار جنيها، ويتكون المشروع من بدروم متصل بمساحة 118495م2، ويستوعب عدد 2800 سيارة + دورين تجارى أرضي + اول بإجمالي عدد 40 مبنى بمساحة بنائية 56762 م2 – تتراوح المساحات للمباني من 332م2 حتى 3192م2 + فندق بمساحة 4162. وتتراوح مساحات المحلات من 84م2 الى 731 م2 وتم نهو الأعمال بالمشروع وجارى أعمال التشغيل، تمهيدا للافتتاح، بمدينة العلمين الجديدة .