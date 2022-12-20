إصابة شابين في تصادم مركبتي توكتوك ببني سويف

أصيب شابان بإصابات مختلفة، إثر تصادم مركبتي توكتوك، بالطريق الفرعي «بني حلة ـ سمسطا» جنوبي غربي محافظة بني سويف، وتم نقلهما بسيارة إسعاف، إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بتصادم مركبتي توكتوك

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم مركبتين توكتوك بطريق «بني حلة ـ سمسطا» جنوبي غربي المحافظة، نتج عنه إصابة شابين بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابان إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهما، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

سيارة إسعاف لنقل المصابين

دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابان إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى سمسطا المركزي، وتم تقديم الإسعافات الأولية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتبين أن المصابين في الحادث، هما: «أبوالخير ص. م.»، 30 عامًا، مصابًا بكسر في قاع الجمجمة، وغيبوبة تامة، و«ياسر ح.»، 32 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.