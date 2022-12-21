كيف تواجه كفر الشيخ محتكري السلع؟.. حملات تفتيشية ومعارض مجانية

جهود متميزة تبذلها محافظة كفر الشيخ من أجل مواجهة جشع التجار، والتصدي بكل حزم لمحتكري السلع الغذائية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومتابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

«الوطن» ينشر فى نقاط ما تم تنفيذه على أرض الواقع للحد من جشع التجار ومحاربة محتكري السلع الغذائية بمحافظة كفر الشيخ.

1- حرصت محافظة كفر الشيخ على استمرار الحملات على الأسواق بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

2- الوقوف بكل حسم والتعامل الفوري مع كل محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

3- طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها مع الأجهزة المعنية.

4- توفير كافة السلع الغذائية بمراكز ومدن المحافظة.

5- التشديد على الإعلان عن الأسعار.

6- التنبيه على التجار قبل اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين.

7- مناقشة تخصيص شوادر ومعارض مجاناً للتجار قبل شهر رمضان المبارك.

8- توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية فى إطار جهود الدولة للتوسع إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

مصدر: الحملات التفتيشية مستمرة بشكل يومي

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إن الحملات التفتيشية مستمرة بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية، بشكل يومي، وذلك لضبط المخالفين، والمتلاعبين بالأسعار، ومحتكري السلع الغذائية، ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين

وأشار المصدر، إلى أنه يتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وذلك لردع الخارجين على القانون، مناشداً المواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل التجار أو في حالة اكتشاف احتكار بعض التجار للسلع والمواد الغذائية أو مغالاة في الأسعار، لافتاً أن محافظة كفر الشيخ حددت عدة خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الأرقام «114» و«0473220792»، والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، ومديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة.