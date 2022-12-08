«Wednesday» يكسر رقم قياسي جديد ويحقق 750 مليون ساعة مشاهدة

يواصل مسلسل «Wednesday» تحقيق أرقام قياسية جديدة في الأسبوع الثاني لعرضه على إحدى المنصات الرقمية، وهو المسلسل المستوحى من شخصيات القصص المصورة «عائلة آدامز»، التي قدمها رسام الكاريكاتير تشارلز أدامز، ونجح في تحقيق 411 مليون ساعة من المشاهدة على منصة البث، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي الذي حققه الأسبوع الماضي بـ341 مليون ساعة.

واحتفظ المسلسل بالمركز الأولى للأسبوع الثاني على التوالي على قائمة الأعلى مشاهدة الأسبوعية على المنصة، بما يتجاوز الـ 400 مليون ساعة مشاهدة، هي المرة الأولى التي تصل فيها أي مسلسلات باللغة الإنجليزية إلى 400 مليون ساعة في أسبوع وتجاوزها، وفقا لما نشره موقع «سكرين رانت».

«Wednesday» في المركز الثالث للمسلسلات الأعلى مشاهدة على «نتفليكس»

ويحتل مسلسل «Wednesday» إلى المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة للمسلسلات باللغة الإنجليزية، بإجمالي 752.52 مليون ساعة مشاهدة، وذلك بعد «Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story» في المركز الثاني، والموسم الرابع من «Stranger Things» في المركز الأول، ومن المتوقع أن يصل «Wednesday» إلى المركز الثاني قريبا.

قصة مسلسل «Wednesday»

وتدور أحداث المسلسل في 8 حلقات حول «وينزداي أدامز»، وتلعب دورها جينا أورتيجا، والتي يتم إرسالها إلى مدرسة داخلية تدعى «أكاديمية نيفرمور»، والتي تم تصميمها خصيصًا للمنبوذين وأصحاب القدرات الخارقة، وخلال تواجدها في المدرسة تحاول «وينزداي» حل موجة قتل غامضة تهدد الأكاديمية وبلدتها المحلية القريبة.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم من بينهم: كاثرين زيتا جونز، لويس جوزمان، إيزاك أوردونيز وكريستينا ريتشي، وأربعة من أصل ثماني حلقات من إخراج تيم بيرتون، الذي يعمل أيضًا كمنتج تنفيذي للمسلسل.