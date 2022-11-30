بعد أسبوع من عرضه.. مسلسل «Wednesday» يكسر الرقم القياسي في المشاهدة

نجح مسلسل «Wednesday» في كسر رقم قياسي جديد خلال الأسبوع الأول لعرضه، حيث تصدر قائمة أفضل 10 أعمال على «نتفليكس» للأسبوع الممتد من 21 إلى 27 نوفمبر، ووصلت مشاهداته لـ 341.2 مليون ساعة بعد العرض الأول له في 23 نوفمبر الجاري، ليصل عدد مشاهدي المسلسل أكثر من 50 مليون مستخدم في أقل من أسبوع.

وأصبح «Wednesday» هو صاحب الرقم القياسي الجديد لأكبر عدد ساعات مشاهدة في الأسبوع لمسلسل تلفزيوني باللغة الإنجليزية على «نتفليكس»، متفوقا على الرقم القياسي الذي سجله الموسم الرابع من مسلسل «Stranger Things» الذي وصلت مشاهداته لـ 335.01 مليون ساعة، والتي تم احتسابها خلال أسبوع من 30 مايو إلى 5 يونيو، حتى مسلسل «Monster: The Jeffrey Dahmer Story» الذي حقق 299.840 مليونا خلال أسبوع من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، ولكن لم يقم بإسقاط «Stranger Things» للمركز الأول، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

«1899» في المركز الثاني بـ 87 مليون ساعة مشاهدة

ووفقا لبيانات «نتفليكس» لا يزال مسلسل «1899» في المركز الثاني على قائمة المسلسلات التلفزيونية باللغة الإنجليزية في أول أسبوع كامل له، حيث وصلت مشاهداته لـ 87.89 مليون ساعة محققا قفزة طفيفة عن رقم الأسبوع الماضي البالغ 79.27 مليون، والذي عرض للمرة الأولى في 17 نوفمبر، ويتتبع المسلسل ركاب سفينة مهاجرين يواجهون لغزًا محيرًا للعقل، بعد عدة أحداث غامضة غيرت مسار السفينة.

انخفض الموسم الخامس «The Crown» إلى المركز الثالث في القائمة، بعد ما حقق 42.36 مليون ساعة مشاهدة، وهو ما يمثل انخفاضًا ملحوظًا عن مشاهدات الأسبوع الماضي التي بلغت 84.3 مليون، بينما جاء الموسم الثالث من «Dead to Me»، الذي حصد 33.3 مليون ساعة في أول أسبوع كامل من توفره، في المركز الرابع في قائمة الأعلى مشاهدة خلال الأسبوع كما عاد الموسم الافتتاحي للعرض إلى القائمة في المركز العاشر حيث تمت مشاهدة 11.9 مليون ساعة.

واحتلت المواسم 4 و 1 و 3 من «Manifest» المراكز الخامسة والسادسة والثامنة على القائمة، حيث حقق الموسم الرابع 21.6 مليون ساعة مشاهدة في الأسبوع الثالث من المشاهدة، بينما حصل الموسمان الأول والثالث على 15 و12.26 مليون ساعة مشاهدة ، على التوالي.

أما السلسلة المحدودة «Pepsi، Where's My Jet؟» جاءت في المركز السابع مع مشاهدة 14.16 مليون ساعة بعد عرضه لأول مرة في 17 نوفمبر، كما تضم ​​القائمة أيضًا الموسم الثاني من «Warrior Nun» مع مشاهدة 11.97 مليون ساعة، شهدت الدراما الخيالية من بطولة ألبا بابتيستا انخفاضًا في عدد المشاهدين، حيث وصلت إلى المركز التاسع.