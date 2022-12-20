«الداخلية» تكشف تفاصيل الاعتداء على سيدة وتحطيم هاتفها في منفذ سلع بالقاهرة

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدي على سيدة بالضرب، وتحطيم هاتفها المحمول، بأحد منافذ السلع التموينية في منطقة بدر بالقاهرة.

تحديد طرفي المشاجرة

وبالفحص أمكن تحديد طرفي المشاجرة، طرف أول: «ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر»، وطرف ثانٍ «بدال تموين بالمنفذ المشار إليه، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية».

وتبين أنه في أثناء صرف الطرف الأول التموين الخاص لأسرتها من المنفذ المشار إليه، حدثت مشادة بينها وبين الطرف الثاني، حول الكمية الخاصة بها، وامتنع عن صرف الكمية المطلوبة كاملة، مبررا ذلك بعدم توافر عدد كافٍ من السلع المدعمة، وعلى إثر ذلك حدثت مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء الطرف الثاني على «الأول»، بالسب والشتم والضرب.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.