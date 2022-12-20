تنفيذ عدد 191 حكما قضائيا وضبط 1571 مخالفة مرورية
كتب:
محمد بركات
12:29 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.
ضبط عدد 1571 مخالفة مرورية متنوعة
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تم ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط عدد 1571 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام.
وأضاف البيان أن الحملات ضبطت عدد 20 قضية، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 3 قضايا، فضلا عن ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 191 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.