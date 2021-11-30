ضبط 1907 مخالفات مرورية متنوعة في كفر الشيخ.. وتوجيهات بتكثيف الحملات

‏‎شنت إدارة المرور بكفر الشيخ، حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات المحافظ اللواء جمال نور الدين، واللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1907 مخالفات مرورية متنوعة، بنطاق مراكز «كفر الشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق»، حيث تم ضبط 22 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 10 مخالفات درجات نارية، و56 مخالفة سير بدون تراخيص، 34 بدون رخص قيادة، و22 بدون رخص تسيير، و1583 مخالفة متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كل الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون، وضبط كل أشكال الخروج على القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

وضبط 2000 مخالفة مرورية بـ5 مراكز

وفي وقت سابق، جرى ضبط 2001 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز «كفر الشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق» حيث جرى ضبط 36 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 145 مخالفة دراجة نارية، و80 مخالفة سير بدون تراخيص و50 بدون رخص قيادة و28 بدون رخص تسيير، و1561 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق، فضلا عن تحرير محاضر عدم التزام بارتداء الكمامات خلال استقلال وسائل المواصلات العامة.