10 مخالفات مرورية لا تصالح فيها.. الغرامة مضاعفة حال تكرارها

حددت ​لائحة المخالفات والعقوبات المرورية، العديد من الغرامات التي تطبق حال ارتكاب مخالفات مرورية، منها مخالفات لا يجوز التصالح عليها، بل تُضاعف قيمة الغرامة المالية على قائد السيارة عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة المرورية التي ارتكبها خلال فترة 6 أشهر.

وترصد «الوطن» المخالفات المرورية التي لا يجوز التصالح عليها، وخطوات الاستعلام عن المخالفات، حيث حدد قانون المرور عقوبات صارمة للمخالفات المرورية التي لا يُسمح فيها بالتصالح، طبقا لما ورد في قانون المرور.

مخالفات مرورية لا يجوز التصالح عليها

وتضمن القانون أنّه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1ـ قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

2ـ قيادة مركبة آلية غير مرخص بها، أو انتهت مدة رخصتها، أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.

3ـ قيادة مركبة آلية دون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.

4ـ عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

5ـ قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستخدام.

6ـ تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في القانون.

7- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

8ـ مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من قانون المرور، والتي تنص على أن يلتزم قائدي مركبات النقل «سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، وسيارة نقل خفيف»، والنقل العام للركاب «أتوبيس، تروللي باص» والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر، بالسير أقصى يمين الطريق، كما يلتزم قائدي مركبات السياحة والرحلات، بالسير في المسار التالي لأقصى اليمين.

9ـ تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

10ـ عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال 6 أشهر من ارتكابها.

رابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

يقدّم مركز معلومات النيابة العامة بإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، خدمات نيابات المرور من خلال الموقع الرسمي الخاص به، إذ يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور المسجلة على رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة، والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة إلكترونيًا.

الاستعلام عن مخالفات المرور

ـ تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنـــــا.

ـ الضغط على أيقونة خدمات المرور.

ـ تحديد خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية.

ـ اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

ـ إدخال البيانات الخاصة برخصة القيادة، من خلال كتابة الرقم القومي، نوع الرخصة، المحافظة التابع لها وحدة التراخيص، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

ـ يظهر على الشاشة رقم الرخصة، وإجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة.

ـ تحديد طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات.

ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية، حال الموافقة عليها، اضغط موافق.

ـ استكمال تسجيل البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة.

ـ تحديد طريقة السداد سواء كانت إلكترونيا عن طريق بطاقات الائتمان، أو الدفع نقدا عند الاستلام.

السداد إلكترونيا أو ببطاقات الائتمان

ـ اختيار طريقة السداد سواء كانت إلكترونيًا عن طريق بطاقات الائتمان، أو الدفع نقدًا عند الاستلام، أو من خلال ماكينة فوري، ويشترط إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول إضافة إلى الجزء الرقمي من لوحة السيارات، والشحن بقيمة لا تقل عن قيمة المخالفات المرورية، ومن ثم تستطيع الحصول على شهادة المخالفات على عنوانك في المنزل عقب مرور 4 أيام عمل فقط، لأصحاب السيارات الملاكي والأجرة والنقل.