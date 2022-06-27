«خلي بالك».. 9 مخالفات مرورية تعرضك لغرامة 1500 جنيه في القانون الجديد

فرض قانون المرور المعمول به حاليًا العديد من المخالفات المرورية، إذ تضمنت اللائحة التنظيمية الخاصة بالمخالفات والعقوبات المرورية قيم الغرامات التي تطبق حال ارتكاب المخالفات المرورية، وبحسب القانون المعمول به حالياً هناك مخالفات تصل عقوبتها إلى سحب الرخصة، فضلًا عن أن بعض المخالفات لا يجوز التصالح عليها، كما أشار القانون إلى وجود مخالفات تتضاعف قيمة الغرامة المالية على قائد السيارة عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة المرورية التي ارتكبها خلال فترة 6 أشهر.

المخالفات المرورية

وبحسب لائحة القانون، التي تضمنت قيم مخالفات المرور، هناك عدد من المخالفات تصل غرامتها إلى 1500 جنيه، من بينها مخالفات لا يمكن التصالح عليها، التي أشارت إلى أنَّه في حالة سحب الرخصة في غير حالات الإيقاف، أو الإلغاء يتم استخراج تصريح لمدة شهر في حالة عدم وصول الرخصة للمرور المختص، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» المخالفات المرورية التي تصل غرامتها لـ1500 جنيه، طبقًا لما ورد في قانون المرور الحالي.

مخالفات مرورية تصل غرامتها لـ1500 جنيه

1ـ مخالفة التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية وعدم وضوحها، تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح عليها.

2ـ مخالفة تعمد طمس اللوحات المعدنية، تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح عليها.

3ـ تغيير لون اللوحات المعدنية، تتراوح غرامتها من 300 إلى 1500 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

4ـ تجاوز السرعة المقررة، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

5ـ مخالفة اعتداء قائد المركبة على رجل المرور، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

6ـ مخالفة عدم تركيب اللوحات المعدنية المنصرفة، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

7ـ مخالفة استعمال لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

8ـ دخان كثيف، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1500 جنيه، و يجوز التصالح عليها.

9ـ مخالفة تعمد تعطل حركة المرور، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

عقوبة استخراج رخصة قيادة بدلا من الرخصة المسحوبة

وحذر القانون الجديد المعمول به حالياً من عقوبة استخراج رخصة قيادة بدلًا من الرخصة المسحوبة، التي تتراوح غرامتها من 1000 إلى 5 آلاف جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.