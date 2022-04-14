ضخ دماء جديدة بالجهاز التنفيذي.. تعيين 4 رؤساء مدن جدد بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الفترة القادمة تحتاج إلى مزيد من العمل والجهد، خاصةً وأن المحافظة علي اعتاب استضافة عدة أحداث عالمية، أبرزها قمة المناخ في نوفمبر المقبل، وقال في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس، إن الجهاز التنفيذي للمحافظة تحمل أعباءً كثيرة، ونجح في إنجاز ملفات هامة.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي، وقيادات شابة، تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حتي نستطيع النهوض بالمحليات في الفترة القادمة، مشيراً إلى أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر اليوم حركة المحليات، التي تضمنت تعيين 4 رؤساء مدن جدد في جنوب سيناء.

حركة المحليات تتضمن 4 رؤساء مدن بجنوب سيناء

وأصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حركة المحليات في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، وشملت تعيين عدد من سكرتيري العموم والمساعدين في عدد من المحافظات، كما تضمنت الحركة نقل وتعيين عدد من رؤساء المدن والأحياء.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن نصيب المحافظة من حركة المحليات، التي أصدرها الوزير صباح اليوم، تعيين 4 رؤساء مدن جدد هم:

１- خيري حسين ابراهيم، رئيساً لمدينة سانت كاترين.

２- عبد الله عزت محمود، رئيساً لمدينة دهب.

３- رماح السيد محمد، رئيساً لمدينة طابا.

４- أحمد جميل عبد الله، رئيساً لمدينة ابوزنيمة.

تكريم الجهاز التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه سيتم تكريم العاملين في الجهاز التنفيذي للمحافظة، عقب نجاح المؤتمرات العالمية التي عقدت على أرض مدينة شرم الشيخ، مشدداً في الوقت نفسه على أنه «لا مكان لأي قيادة متخاذلة»، وأكد على ضرورة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمدن في التوقيت المحدد، طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة.