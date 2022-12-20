لجنة من «الصحة» تزور «طفل الشمع» في مستشفى المحلة العام

كشف مسؤول طبي، بمديرية الصحة بالغربية، عن قيام لجنة من وزارة الصحة بزيارة مفاجئة إلى مستشفى المحلة العام، لتفقد الخدمات الطبية المقدمة إلى المرضى في مختلف أقسام المستشفى، ومدى تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

اللجنة تتفقد حالة «طفل الشمع»

وأوضح المسؤول، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة أيضًا حرصت على متابعة تقديم أوجه الرعاية الطبية المقدمة إلى الطفلة صاحبة مرض «طفل الشمع»، والاطمئنان على توفير كافة الرعاية الصحية لها.

وأكد المسؤول الطبي، أن المستشفى وإدارته حريصون على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية إلى الطفلة، وهناك متابعة دقيقة ولحظيه من الفريق المعالج للطفلة، مشيرًا أن الطفلة متواجدة في قسم الحضانات بالمستشفى، وحالتها الصحية مستقرة، وتتلقى العلاج اللازم لها.

الطفلة تتلقى العلاج اللازم

وأشار المصدر إلى أنه يتم إعطاء الطفلة المصابة بمرض «طفل الشمع»، مضادات حيوية، كون الجلد أرض خصبة لنمو البكتيريا، ودهان الجسم ببعض الكريمات، منعا لحدوث عدوي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، ووضعها داخل الحضانة، وتوفير نسبة الرطوبة اللازمة لها، لافتا إلى أن ذلك المرض يحدث خلل في أجهزة الجسم.