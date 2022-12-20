طفل الشمع.. استشاري طبي يوضح 3 أسباب لظهور المرض بعد حالة المحلة

طبقة شمعية رقيقة مكونة من طبقات الجلد الجاف تكسو الطفل عند ولادته تغطى الطبقة الخارجية من الجلد، تسمى علميا بتقرن الجلد، البعض يوجد لديهم طبقة جلد أخرى أسفلها والبعض لا، لذا ترتفع درجات الوفاة بحالات التشمع أو طفل الكولودين أو طفل الخريطة كما يطلق عليه، بعض الحالات تظهر عند الولادة مباشرة والبعض يظهر بعد الولادة بعدة أيام.

وبالحالتين يتعرض طفل الشمع إلى مضاعفات عديدة أهمها الجفاف والعدوى وتساقط طبقات الجلد وفقا لحديث الدكتور محمد علاء استشاري طب الأطفال وحديثى الولادة لـ«الوطن» حول طفل الشمع.

أسباب طفل الشمع

طفل الشمع له عدة أسباب وضحها علاء بحديثه منها..

- زواج الأقارب حتى الدرجة الثالثة أهم أسباب ما يعرف بطفل الشمع أو الطفل الكولوديوني، المعروفة حتى الآن.

- حدوث طفرة جينية لدى أحد الأبوين لطفل الشمع تسبب ذلك المرض النادر.

- خلل بجينات الأم ومقومات الإنجاب لديها يسبب خللا في الجلد يؤدى للطفل الشمعي.

أنواع مرض السماك عند الأطفال

لطفل الشمع عدة أنواع وفقا لطبقة الجلد والتى تشبة الشمع لدى بعض الحالات وتشبة قشور الأسماك عند حالات أخرى لذى يطلق عليها مرض السماك عند الرضع، حيث 3 من أنواع مرض الكولودين تحدث عقب الولادة مباشرة ونوعين خلال شهور من الولادة .

مضاعفات طفل الشمع

التعامل مع الطفل الشمعى يحتاج العديد من المهارة والعناية لحاجته لرعاية فائقة بداية من التعامل مع طبقات الجلد الشمعية والقشور التى تسقط ومحاولة تعويض السوائل التى يفقدها الجسم حتى لايصاب بالجفاف فضلا عن مراقبة درجة حرارة الطفل التى تتقلب بإستمرار، وحمايتة من العدوى فهو أكثر عرضة للتعرض للفيروسات والميكروبات.

علاج طفل الكلودين

وتعد المضادات الحيوية أكثر العلاجات المستخدمة بعلاج طفل الشمع لمنع العدوى، فضلا عن المرطبات حيث إن المرض أسبابه الرئيسية وراثية كما أن الوقت يمثل عاملا مهما في علاج تشمع الأطفال.

الطفل الشمعي بالفيوم

ويعد الطفل الشمعي بالفيوم من أشهر حالات تشمع الأطفال بمصر حيث وضعت سيدة بمستشفى الفيوم العام طفل الشمع أو طفل الخريطة والذى استمر علاجه لأكثر من 14 يوما حتى تساقطت القشور الخارجية، فضلا عن ظهور حالة أخرى لطفلة بمستشفى المحلة الكبرى ولدت بالتشمع.