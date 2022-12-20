ضبط شخصين بتهمة تزوير تأشيرات وتذاكر للسفر بالخارج في القليوبية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الاشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية) بتزوير وإصطناع تذاكر سفر لعدد من الدول وتأشيرات الدخول لها وإستخدامها فى شراء عملة أجنبية من البنوك بالسعر الرسمى المُعلن على أن يُعيد بيعها عقب ذلك بالسوق الموازية بسعر أعلى من قيمتها المعلنة والإستيلاء على الفارق لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تردده على فرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة .. وبحوزته (صورة جواز سفر "الخاص به" - "تأشيرة زيارة لإحدى الدول - تذكرة حجز طيران" مزورتين).

بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأضاف بقيام (أحد الأشخاص- مقيم بذات الناحية) بإصطناع تلك المستندات وتعديل بيانات التذاكر والتأشيرات مستغلاً فى ذلك خبرته من العمل فى المجال السياحى ، حيث أرشد عنه وأمكن ضبطه .. وبحوزته (هاتف محمول- جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب") بفحصــهمــا تبيـن أنـهما يحويان (صــور المســتندات المضبوطة - البرامـج المستخدمة فى عملية التزوير - محادثات ورسائل نصية وصوتية تؤكد نشاطهما الإجرامى ) .

بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الفحص والتحريات أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.