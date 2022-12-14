ضبط مسجل خطر تخصص في تزوير العملات الأجنبية.. حقق ثروة 20 مليون جنيه 

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، يقيم بمحافظة الجيزة بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تقليد العملات الوطنية والأجنبية بفئاتها المختلفة وترويجها على عملائه من راغبي شرائها، واتخاذه من فيلا مستأجرة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ملايين من العملات الأجنبية غير المشروعة

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، بينت التحريات ضلوع المتهم في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وإيهامهم بامتلاكه ملايين من العملات الأجنبية غير المشروعة والمتحصلة من الإتجار في الآثار ورغبته ببيعها بسعر أقل من السعر الرسمي المتداول بالبنوك، على أن يقوم بإرسال مقاطع فيديو لحقائب تحوى ملايين من العملات الأجنبية، وقيامه بلقائهم في الطريق العام وعقب إتمام الصفقة وانصراف الضحايا يكتشفوا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال وأن النقود المسلمة لهم عملة أجنبية مزورة، مستغلاً عدم قيامهم بالإبلاغ عن الواقعة خشية تعرضهم للمسائلة القانونية.

التحفظ على 2 مليون دولار أمريكي وسبائك ذهبية

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على العديد من حقائب السفر المختلفة الممتلئة بالنقود المزورة بينها 2 مليون دولار أمريكي ومبلغ مالي مصري مقلد و4 سبائك ذهبية اللون مرسوم عليها شعارات فرعونية مقلدة ومسدس صوت و2 جهاز لاسلكي وبعض الأدوات المستخدمة في عمليات التقليد والتزوير.

كما تم التحفظ على 2 جهاز حاسب آلي بمشتملاتها يستخدمان في تقليد العملات الورقية و2 هاتف محمول وبفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات الورقية.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار وتمكن من تحقيق ثروة مالية طائلة تجاوزت 20 مليون جنيه تقريباً ولجوئه لغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت في شرائه عقارات وسيارات، وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي وذلك بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته، وقيامه بتأجير فيلا سكنية وتجهيزها بأماكن وغرف سرية لاتخاذها وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي وتنقله بصفة مستديمة بين الفيلا المستأجرة للحيلولة دون ضبطه.