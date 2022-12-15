القبض على صاحب مكتبة بتهمة تزوير محررات وأختام رسمية بالشرقية 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية، لقيامه بتزوير وتقليد الأختام والمحررات الرسمية، المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

تزوير المحررات والأختام الرسمية

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك مكتبة للأدوات المدرسية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في تقليد الأختام، وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، واتخاذه مقر المكتبة الكائنة بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وتجهيزها بكافة الأدوات وأجهزة الحاسب الآلى والطابعات الحديثة لاستخدامها في عمليات التزوير.

ضبط المتهم واعترافه بالواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهم وكافة الأختام الحكومية المقلدة والمحررات الرسمية المزورة، والأجهزة المستخدمة في نشاطه الإجرامي عبارة عن مجموعة من الأختام الحكومية، ونماذج شعار الجمهورية المقلد، منسوبين للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، جاهزة للاستخدام فى ختم المحررات المزورة، ومجموعة من المحررات الرسمية بعضها خالى البيانات مزورة تزويرا كليا منسوبة للجهات الحكومية، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، والأدوات المستخدمة في تقليد الأختام، واصطناع المحررات المزورة منها «هارد ديسك»، مُحمل عليه العديد من المستندات المزورة المضبوطة وطابعة ليزر ألوان، وجهاز حاسب آلي، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على نماذج أختام شعار الجمهورية، والعديد من صور المحررات والمستندات المزورة المضبوطة، وبرنامج لتصميم وتعديل الصور المُستخدم فى تقليد الأختام، واصطناع المحررات المزورة المختلفة، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.