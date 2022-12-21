حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاربعاء 21-12-2022 عاطفيا ومهنيا

خبيرة الفلك وعلم الطالع عبيرة فؤاد، كشفت عن توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني والصحي، لكل المواليد، اليوم الأربعاء حيث يبحث الكثير بشكل يومي عن الطالع لمعرفة ماذا تتحدث الأخبار عن أوضاعهم المختلفة.

ووفق خبيرة الفلك، جاءت تفاصيل حظك اليوم، على الصعيدين المهني والعاطفي، لمواليد الأبراج المختلفة، اليوم على هذا النحو:

حظك اليوم برج الحمل 21-12-2022 على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وعليك أن تتحكم في ميزانيتك وكن واقعيا في قراراتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الحمل 21-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك.. ومن المهم أن تتذكر أن المرونة والصبر يساعدانك على التواصل مع شركاء الحياة.

حظك اليوم برج الثور 21-12-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تجد أنك تميل للاستعجال والعناد مع شريك حياتك.. انتبه لذلك.

حظك اليوم برج الثور 21-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك فلا تستسلم للعصبية مع شركاء العمل.. انتبه لحقوقك ودافع عنها بهدوء.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي الصحة، وعليك أن تمضي على مهل، وألا تتسرع حفاظا على سلامتك، وحاول أن تتواجد مع من ترتاح معهم.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-12-2022 على الصعيد المهني

اليوم يجب أن تنظّم جهودك، وأن تحدّد أفضل السبل لاستغلال مواهبك، مع الحفاظ على حماية حقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 21-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس مما يدعمك، وتمضي اليوم بسهولة ويسر وفي اتجاه صحيح.

حظك اليوم برج السرطان 21-12-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تميل للرومانسية وتساعدك بصيرتك على معرفة من يحبك، ويعدك القمر بالحب والتفاهم مع من حولك وتسعد بذلك.

حظك اليوم برج الأسد 21-12-2022 على الصعيد المهني

القمر وأورانوس معاكسان وقد تتعرض لاستفزاز وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 21-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد ترتبك اليوم علاقاتك، ومن الضروري أن تتجنب الجدال مع الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج العذراء 21-12-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب للانطلاق والمبادرة ولتلبية جميع طلباتك.

حظك اليوم برج العذراء 21-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات قد يجعل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

حظك اليوم برج الميزان 21-12-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مولود برج الميزان ادرس جيدا كل خطوة وكل كلمة، وحاول أن تحافظ على تركيزك تفاديا للوقوع في أخطاء.

حظك اليوم برج الميزان 21-12-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال ويدفعك ذلك للاهتمام بأمور مهنية ومادية.. راجع جيدا خطواتك وحساباتك لتتجنب الخسائر.

حظك اليوم برج العقرب 21-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويعدك ذلك بالسعادة والتوافق مع الجنس الآخر.

حظك اليوم برج العقرب 21-12-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع عطارد يمنحك ثقة بالنفس.. تنطلق وتصل لما تريد، تعيد ترتيب أوراقك وتتغير نظرتك لبعض الأمور.

حظك اليوم برج القوس 21-12-2022 على الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة النفس ولإعادة توجيه خياراتك.. فالنتائج الرائعة تستحق الاجتهاد، فقط كن متحفظا ولا تبدد جهودك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج القوس 21-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك أن تسترخي.. اهتم بصحتك واعمل بهدوء بعيدا عن الأضواء، وتجنّب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الجدي 21-12-2022 على الصعيد المهني

اليوم يساعدك الوضع الفلكي على التحرر من ضغوط، والوقت مناسب لتنمية أعمال، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجدي 21-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بيوم حافل بالسعادة والحب والأصدقاء، فقط لا تتحدث عن أخبارك وحياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الدلو 21-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك واليوم عليك أن تعتمد الحكمة في إدارة بعض التعقيدات المهنية.

حظك اليوم برج الدلو 21-12-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم شعورك بعدم الاستقرار والتوتر.

حظك اليوم برج الحوت 21-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد يمنحانك جاذبية، وتنشر سحرك بسهولة على الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت 21-12-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ واليوم تنصلح أحوالك ويتحسن مزاجك وترحب بالمعرفة والتطور.