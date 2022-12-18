حظك اليوم برج العذراء الأحد 18-12-2022 مهنيا وعاطفيا

يميل مولود برج العذراء إلى الكتمان ولا يعبر عن كل ما يدور بداخله، ويكتم غضبه بداخله ولا يفصح عنه لمن حوله، ويحاول أن يكون هادئًا ويتجاوز الصعوبات التي يمر بها وهو وحده، حتى يستعيد عافيته ويرجع للتعامل مع المحيطين به بطبيعته التي تتسم بالصدق والإخلاص والهدوء والبساطة، ومن سلبياته النقد اللاذع الذي يوجهه لمن حوله دون حساب لإزعاجه، فمولود هذا البرج عندما يرى أي شئ لا يعجبه لا يقف ساكتا ويقول ويوجه اعتراضه لمن حوله، وهو ما يجعل الكثيرين لا يحبون التعامل معه، ويقدره من يفهمه فقط.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأحد الموافق 18 ديسمبر.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المال اليوم، وهو ما يتطلب منك أن تكون حريصًا وعليك بالدقة ومضاعفة تركيزك في سير الأمور حولك، والتزم الهدوء ولا تتسرع وراجع نفسك قبل أي خطوة وتأنّ في توقيع الأوراق والعقود التي تعرض أمامك اليوم، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

تتواجد الشمس في مربع برجك اليوم، ويطلب منك الفلك أن تتحكم في أعصابك كثيرا حتى لا تتفاقم حدة الخلافات مع من حولك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.