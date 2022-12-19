حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 19-12-2022 عاطفيا ومهنيا

«إصلاح في الجانب العاطفي لدى الغالبية العظمى من أصحاب الأبراج الفلكية»، توقعات خبيرة الفلك وعلم الطالع عبيرة فؤاد التي كشفت عن حظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني وكذلك الصحي، لكل المواليد على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

وجاءت تفاصيل حظك اليوم، على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة اليوم على هذا النحو:

حظك اليوم برج الحمل 19-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك، ويدفعك لدراسة وضعك المالي وتنجح في تكثيف الجهود كي تكسب دعمًا.

حظك اليوم برج الحمل 19-12-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تمنحك الأفلاك طاقة عاطفية وروح مبادرة.. لا تتردد اليوم في خطواتك نحو من تحب.

حظك اليوم برج الثور 19-12-2022 على الصعيد العاطفي

عدم اهتمامك بالطرف الآخر يعرضك لسوء تفاهم معه.. حاول أن تلبي ما ينتظره منك الآخر.

حظك اليوم برج الثور 19-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك تعمل تحت ضغط عصبي وعليك أن تكون حذرا وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-12-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. فينوس بمنزلك الثامن تساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة والعمل، ويمنحك ذلك طاقة ونشاطا ويدفعك أيضا للعمل بجدية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 19-12-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يعدك اليوم بتقدم أعمالك، وقد تكون أكثر استعدادا للتفاهم بمرونة مع البعض.

حظك اليوم برج السرطان 19-12-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية، واليوم يلعب الحب دورا أساسيا في حياتك.

حظك اليوم برج الأسد 19-12-2022 على الصعيد المهني

حاول أن تتحكم في حساسيتك وألا تفترض سوء النية، وتجنب الصدام.

حظك اليوم برج الأسد 19-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يتسبب لك ذلك في مشاكل عاطفية أو هموم عائلية والأمر يتطلب منك أن تتصرف بنضج.

حظك اليوم برج العذراء 19-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات مولود برج العذراء يساعدك على القيام بأعمال وإنجازات تجد فيها الربح والمتعة والراحة النفسية.

حظك اليوم برج العذراء 19-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحب يعدانك بأجواء رائعة تجمعك بالأحباب والأصحاب.

حظك اليوم برج الميزان 19-12-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم أن تتأنى في أقوالك وتحافظ على اللباقة.

حظك اليوم برج الميزان 19-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يوجه تركيزك على الشئون المالية والمهنية، فقط تمسك بالدقة في حساباتك وادرس قراراتك بتأني

حظك اليوم برج العقرب 19-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد يساعدانك على توسيع دائرة معارفك واتصالاتك، وتوطيد علاقاتك، وإذا كنت خاليا قد تكون على موعد مع حب جديد.

حظك اليوم برج العقرب 19-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويعدك ذلك بفترة مهمة تحقق من خلالها تقدما شخصيا.

حظك اليوم برج القوس 19-12-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل ويساعدك ذلك على التخطيط والتوازن، فقط اعمل في صمت.

حظك اليوم برج القوس 19-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الصحة فلا تهمل صحتك واعتنِ بنفسك، ولا تتحدث أيضا عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الجدي 19-12-2022 على الصعيد المهني

تنجح اليوم في أن تحصل على دعم المخلصين وعلى إجابات ترضيك بشرط ألا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجدي 19-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في برجك يعدانك بوقت مناسب لتبادل المشاعر مع من تحب.

حظك اليوم برج الدلو 19-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، ورغم الضغوط.. الشمس في وضع داعم وقد يساعدك ذلك أن تخرج سالما من أي مأزق.

حظك اليوم برج الدلو 19-12-2022 على الصعيد العاطفي

يحذرك الفلك من توجيه اللوم والملاحظات لمن حولك.. لا تبالغ في تحليلك وانطباعك عن البعض.

حظك اليوم برج الحوت 19-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد يمنحانك سحرا ويقظة، ويعدك ذلك بقضاء أوقات حلوة مع الأصحاب ومع من تحب.

حظك اليوم برج الحوت 19-12-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحظ يعدك اليوم بتحقيق مكاسب.. تعتني بأعمالك وهناك إمكانية للتطور.