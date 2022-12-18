حظك اليوم برج الميزان الأحد 18-12-2022 مهنيا وعاطفيا

يميل مولود برج الميزان إلى البساطة في تعاملاته مع من حوله، ويحرص على ألا يؤذي المقربين منه بقدر الإمكان ومهما وجهوا له من إساءة، وإذا شعر بالضرر الكبير يبتعد دون أن يلقى لومًا أو عتابًا، وهو شخص يجيد الانسحاب جيدًا، وهو ما يؤثر على علاقاته دائمًا ويجعله ينهيها كثيرًا، وهو طيب القلب يسهل خداعه واستغلال من حوله له، وبالنسبة للعمل فهو يحب عمله ويفضله على خيارات أخرى في حياته ويجعله في المقام الأول.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأحد الموافق 18 ديسمبر.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وتألقا وقدرة على فرض نفوذك وقوتك وإرادتك ووجهة نظرك على المقربين منك، وذلك بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج الميزان، يطالبهم باليقظة فالفلك يعمل لصالحك اليوم، كما أن الفرصة مناسبة لكي تتكلّم اليوم عن نفسك بثقة وقوة.