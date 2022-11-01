نقل شقيق الفنان أبو الليف للعناية المركزة بسبب التهاب في الرئة

تعرض بهجت أنور شقيق المطرب أبو الليف، لأزمة صحية مفأجئة، أدت لنقله إلى أحد المستفشيات بمنطقة مصر الجديدة، إذ احتجز داخل غرف العناية المركزة لمتابعة حالته.

الحالة الصحية لشقيق أبو الليف

قال نادر أبو الليف في تصريحات لـ«الوطن»، إن شقيقه بهجت كان يعاني من مرض السكر، والضغط، لكنه حدث تدهور في حالته الصحية، أدت إلى التهاب في الرئة، ونقص في الأكسجين، وهو الآن محتجز داخل غرف العناية لمتابعة الأكسجين الخاص به.

وأضاف أبو الليف، أن شقيقه الآن بين يد الله، وتحت رعاية الدكتور رامي فايد، لمتابعة حالته الصحية، مطالبا من الجمهور والمحبين الدعاء له.

أبو الليف يدلي بصوته في انتخابات نقابة الموسيقين

وفي سياق آخر، كان أبو الليف حرص على الحضور خلال انتخابات الموسيقين، للإدلاء بصوته.

مشاركة أبو الليف في العرض المسرحي فندق الأحلام

الجدير بالذكر، أن نادر أبو الليف، شارك في العرض المسرحي فندق الأحلام، الذي عرض خلال الفترة الماضية، إذ يدور العرض حول الصراعات النفسية لمجموعة من النزلاء في فندق يغلق عليهم، ولا يستطيعون منه الخروج.