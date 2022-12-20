محافظ مطروح يفتتح مركز شباب رأس الحكمة بعد تطويره (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مركز شباب رأس الحكمة بعد رفع كفاءته وتطويره، يرافقه الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، ولفيف من عمد ومشايخ قرية رأس الحكمة، وذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي في ديسمبر الجاري، في الذكرى 107 لانتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال البريطاني عام 1915 في معركة وادي ماجد الشهيرة.

استغلال طاقة الشباب

وتابع محافظ مطروح مبنى مركز الشباب والملعب الخماسي والصالات الرياضية وغرف الأنشطة والمكتبة الثقافية، ووجه الشكر لوزارة الشباب والرياضة على جهودها في دعم وتطوير مراكز الشباب والملاعب بمطروح، وقدم التهنئة لأهالي رأس الحكمة الجديدة على افتتاح مركز الشباب بعد تطويره، وموجها بضروره الحفاظ عليه والاستغلال الأمثل لطاقات الشباب.

معرض المشغولات اليدوية

كما افتتح محافظ مطروح خلال زيارته رأس الحكمة، معرض المشغولات اليدوية، مشيدا بالمنتج الذي بذلت فيه الفتيات والسيدات جهودا كبيرة لإنتاج منتجات تحافظ على تراث مطروح.

مركز شباب رأس الحكمة

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، في بيان، إن مركز شباب رأس الحكمة مقام على مساحة 7000م2، ويضم مبنى إداري مكون من طابقين على مساحة 300 م2، ويحتوي على صالة أنشطة ومكتبة وغرف إدارية وصالة تنس وبلياردو، وملعب خماسي على مساحة 1500م2.

وجرى تطوير ورفع كفاءة المركز وإنشاء ملعب خماسي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بمطروح بتكلفة مليون جنيه، ليخدم قاعدة عريضة من الشباب في رأس الحكمة وتوابعها، بما يصل إلى نحو 20 ألف نسمة.