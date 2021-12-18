إنشاء وتطوير 22 مركز شباب في مدن وقرى مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 22 مركزا للشباب وناديا رياضيا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى إنشاء 12 ملعبا خماسيا بالنجيل صناعى بمراكز الشباب والأندية الرياضية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية لإتاحة الرياضة للجميع، وإنشاء ملعب قانوني بمركز شباب السلوم لإقامة المباريات الرسمية عليه.

مركز شباب النجيلة يفوز بدوري المحافظات الحدودية

وقال محافظ مطروح، في بيان، إن مركز شباب النجيلة غرب مطروح فاز بكأس بطولة دوري كرة القدم للمحافظات الحدودية، والتي أقيمت في محافظة الوادي الجديد بعد مشاركة 6 محافظات حدودية.

دعم أندية مطروح في الدوري العام

وأكد خالد عبدالحميد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن وزارة الشباب والرياضة ومحافظة مطروح يدعمان جميع الأندية في مطروح، ومن بينها الأندية التى تشارك في مسابقة الدوري العام لكرة القدم، ومنها أندية الرجاء والحمام والمصري بالسلوم في «الممتاز ب»، إضافة إلى أندية القسم الثالث والرابع، لافتا إلى استمرار دعم الأندية الرياضية في القرى والنجوع بمراكز ومدن مطروح.

رفع كفاءة مراكز الشباب في مطروح

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أن هناك خطة تُنفذ لتطوير مراكز شباب محافظة مطروح من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأخرى بدعم من وزارة الشباب والرياضة، بهدف رفع كفاءة جميع المراكز، ولفت إلى تنفيذ بعضها وجار استكمال مراكز أخرى، بهدف تشجيع الشباب في مدن مطروح الثمانية والقرى التابعة لها على ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية المختلفة، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل.