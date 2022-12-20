«رجال أعمال الإسكندرية» توقع بروتوكولا لشروط مراقب الجودة لنظام التعليم الفني المزدوج

وقع محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بروتوكول بين شركاء النجاح لرجال أعمال الإسكندرية، ممثلين في وزارة التربية والتعليم، واتحاد الصناعات، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث يستهدف التعاون وضع إطار عام وشروط وبنود أساسية ملزمة فيما يتعلق بإطلاق المرحلة التجريبية لمراقب الجودة الخارجي القطاعي لنظام التعليم الفني المزدوج في قطاعي الصيانة وإصلاح السيارات والصناعات الهندسية.

220 منشأة تدريبية

وأكد هنو، أنّ المرحلة التجريبية ستشمل اختيار 220 منشأة تدريبية في القطاعين المذكورين بمختلف محافظات الجمهورية، لتقييم مستوى جودة العملية التدريبية وقياس مدى فعالية وجود مقيم خارجي مستقل للجودة في منظومة التعليم المزدوج، إضافة إلى تقديم نموذج مالي فعّال لضمان استدامة تنفيذ هذا الدور.

وأشار هنو، إلى أنّ البرتوكول هو تعاون بين جمعية رجال أعمال الإسكندرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واتحاد الصناعات المصرية، ومقدمي الخدمة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وتابع أنّ رجال أعمال الإسكندرية بالشراكة مع الوكالة الألمانية، تعمل في مجال التعليم المزدوج منذ ما يزيد عن 20 عاما، وفي العديد من محافظات الجمهورية مثل الإسكندرية وبورسعيد والفيوم، وصولا إلى صعيد مصر بمحافظة أسوان.