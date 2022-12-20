ورشة عمل حول استراتيجية مصر الرقمية في كفر الشيخ بحضور نائب وزير الاتصالات

عقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ورشة عمل، بديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، مع المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ضمن جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، وعدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

محافظ كفر الشيخ يرحب بنائب وزير الاتصالات

ورحب المحافظ، بنائب وزير الاتصالات والوفد المرافق لها، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية، والتطوير المؤسسي الرقمي لها، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة، ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين.

تحويل كفر الشيخ إلى محافظة رقمية

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تعتبر ملف التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي ضمن أولوياتها الاستراتيجية، نظراً لانعكاساته الإيجابية على منظومة العمل الحكومي، وعلى رضاء المواطنين، لتحويل محافظة كفر الشيخ إلى محافظة رقمية، بما يُساهم في الوصول إلى الجمهورية الجديدة الذكية والمستدامة، معلناً توفير كافة أوجه الدعم لتهيئة المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية، مشيراً إلى الزيارة الناجحة للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأخيرة للمحافظة.

مناقشة جهود وزارة الاتصالات لتنفيذ مستهدفات مصر الرقمية

وخلال اللقاء، تم مناقشة جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية، وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة المؤسسات والعاملين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي، والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها، كما تم مناقشة دعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، بالإضافة إلى برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تُنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة، ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل، وتحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم أيضاً التطرق إلى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية، وتنمية المهارات الرقمية للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية، للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.

استعراض الخطط المستقبلية في المشروعات

ومن جهتها، استعرضت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية في مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة كفر الشيخ في مجال التطوير المؤسسي الرقمي، ودعم جهود التحول الرقمي بالمحافظة.

ورشة عمل حول استراتيجية مصر الرقمية

وشهدت فعاليات الزيارة تنفيذ ورشة عمل حول استراتيجية مصر الرقمية والمشروعات الحالية التي تُنفذها الدولة في مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي للوصول بالخدمات وبالمحافظات إلى أن تكون رقمية بما يُساهم في بناء جمهورية جديدة ذكية تشاركية لا ورقية، حيث تأتي الورشة في إطار تهيئة محافظة كفر الشيخ لأعمال التحول الرقمي من خلال تعزيز الثقافة والمهارات الرقمية للقيادات والعاملين بالمحافظة.

وشهدت الورشة حضور مجموعة من القيادات التنفيذية والإشرافية بالمحافظة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والمديريات، وعدد من مديري مراكز المعلومات والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، وبعض القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الورشة؛ قدمت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، عرضًا تقديميًا حول التطوير المؤسسي في إطار استراتيجية مصر الرقمية، مؤكدةً أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى خَلْق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية بمحافظة كفر الشيخ باستخدام التحوُّل الرقْمي، يدعم قدرتها على التكيُّف مع متطلبات المواطن، وتحقيق رضائه.

خطة التطوير المؤسسي الرقمي لوزارة الاتصالات

وأوضحت نائب الوزير، أن خطة التطوير المؤسسي الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة كفر الشيخ تهدف إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحوُّل الرقمي والميكنة واستدامتها، بالإضافة إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذا المواطنين بالمحافظة، وفي هذا الإطار أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدداً من البرامج والمشروعات والمبادرات للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام من خلال تنمية القدرات الرقمية للعاملين من المتخصصين من وحدات التحول الرقمي وغير المتخصصين، فضلاً عن المواطن.

تسليم شهادات برامج تنمية القدرات الرقمية للموظفين

واختتمت الورشة بتسليم محافظ كفر الشيخ ونائب وزير الاتصالات شهادات بعض برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بمختلف الجهات الحكومية بالمحافظة، ضمن منظومة التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي.