مصرع سيدة سقطت من أعلى منزلها في البحيرة

لقيت قبل قليل سيدة مصرعها إثر سقوطها من أعلى منزلها بمدينة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى مستشفى أبوالمطامير العام، تحت تصرف النيابة العامة وجرى تحرير محضر بالواقعة.

مصرع سيدة سقطت من أعلى منزلها

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد بمصرع سيدة إثر سقوطها من أعلى منزلها بمدينة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة تحت تصرف النيابة.

السيدة اختل توازنها

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين مصرع سيدة تدعى «شيماء عبدالسلام جبريل فرج»، 20 سنة، مقيمة بمدينه أبو المطامير، إذ اختل توازنها، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.