مصرع سيدة وإصابة أخرى في تصادم سيارتين على «صحراوي» البحيرة

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت أخرى بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 95 اتجاه القاهرة، ونقلت المصابتان إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الصحراوي بنطاق ذات المركز، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة أخرى، ونقلتا إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج.

تحديد هوية المتوفية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع «شامية ورداني السيد»، 80 سنة، مقيمة النوبارية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة.

عمل الفحوصات الطبية للمصابة

فيما أصيبت «فائدة إبراهيم أحمد السيد»، 56 عاما، مقيمة مدينة العامرية، مصابة بكدمة شديدة بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة في مستشفى وادي النطرون العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.