مصرع سيدة وإصابة شخصين في تصادم على طريق «خربتا» في البحيرة

لقيت سيدة مصرعها فيما أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل على طريق «خربتا»، بدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الأربعاء، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقي إخطاراً بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى جثة سيدة، وشخصين آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق خربتا، بذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الانتقال إلى مكان الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة «إيمان إسماعيل جامع»، 38 سنة، مقيمة «بيبان» بمركز كوم حمادة، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب كل من «إبراهيم مصطفى ضحا»، 48 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ونزيف في البطن وجرح نافذ في الصدر، وكسر وخلع بكعب المفصل الأيسر وجرح قطعي بفروة الرأس، و«أحمد ربيع الطويل»، 25 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.