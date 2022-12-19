رئيس «قناة السويس»: لا يمكن الاقتراب من أي أصول خاصة بالهيئة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهدف من إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس زيادة قدرة المساهمة على التنمية الاقتصادية المستدامة للهيئة وتطوير المرفق، والمساعدة في تمكين الهيئة بمجابهة الأزمات والحالات الطارئة والقدرة على تمكين الهيئة للقيام بكل الأنشطة الاقتصادية.

المشروعات الاقتصادية ستكون عملاقة

وأضاف «ربيع»، خلال تقديم برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المشروعات الاقتصادية ستكون عملاقة، وتتعلق ببناء سفن ضخمة وأحواض أو ترسانات، والوقود الأخضر، وجرت دراسات جدوى بواسطة مكاتب خبراء استشارية عالمية، فلن ندخل في مشروع إلا إذا كان مضمونا.

وأوضح أن الصندوق يهدف لمجابهة الأزمات ولا سيما كورونا عام 2020، الذي أثر على العالم أجمع والقنوات المائية الأخرى، إلا أن قناة السويس حققت نجاحات بفضل التخطيط الجيد.

وأكد أنه لا يمكن الاقتراب من أي أصول خاصة بهيئة قناة السويس، كما أن الفائض الخاص بالدولة والضرائب والإتاوة لن يتم الاقتراب منه لوضعه في الصندوق.

إيرادات القناة تصل لـ 8 مليارات دولار هذا العام

وأضاف أسامة ربيع، إن القناة حققت أرقاما قياسية خلال العام الجاري بعبور 23 ألفا و800 سفينة بزيادة 15% عن العام الماضي، وحققت مليارا و408 ملايين طن بضاعة بزيادة 11% عن العام الماضي، وحققت القناة 8 مليارات دولار بزيادة 1.5 مليار دولار عن العام الماضي.

وقال «ربيع»، إن المعيار الرئيسي الذي كانت تستهدفه هيئة قناة السويس التي حققت هذه العوائد هو الحفاظ على سمعة وعملاء القناة، والخدمات التي تقدمها.

وأشار إلى أن قناة السويس الجديدة والتطوير الذي تشهده منطقة الجنوب بطول 40 كم لتوسيع القناة 40 مترا وتعميقها إلى 72 قدما وازدواج في البحيرات المرة لإضافة 10 كم زيادة، كل ذلك عوامل جذب للعملاء ما يزيد من إيرادات قناة السويس.

ولفت إلى أن هيئة قناة السويس وضعت أرقاما مستقبلية متوقع أن يحققها صندوق هيئة قناة السويس من خلال الاستثمارات أو الشراكات من 200 لـ 300 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات المقبلة، وذلك من خلال المشروعات الاستثمارية التي سيتم إقامتها.