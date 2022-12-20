وزيرة الهجرة تشارك في فعاليات الأسبوع الكويتي بمصر: تجمعنا علاقات تاريخية

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في فعاليات الأسبوع الكويتي الـ13 بالقاهرة، والذي يحمل عنوان «الكويت في مصر»، حيث أكدت أنّ الأسبوع الكويتي في مصر يمثل جسرًا يحمل رياح الخير لكلا البلدين، بما يرتبط به من اتفاقيات ونشاطات تجارية واستثمارية، مؤكدة تطلعها للمزيد من التعاون بما يساهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية بين الكويت ومصر، ما يعد ترجمة حقيقية لقوة العلاقات التاريخية التي تجمع الكويت ومصر على جميع الأصعدة.

وتستمر فعاليات الأسبوع الكويتي في مصر حتى الأربعاء المقبل، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافتتحه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء: الهجرة والمالية والتموين والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال والطيران المدني والقوى العاملة.

جذب العقول المصرية في الخارج للمساهمة في خطط الدولة للتنمية

وشاركت وزارة الهجرة بجناح للتعريف بأبرز المبادرات والفعاليات التي تنفذها الوزارة، ومنها المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، والمبادرة الرئاسية اتكلم عربي، التي تستهدف ربط أبنائنا بالخارج بثقافتهم وهويتهم العربية، إلى جانب استعراض جهود المؤتمر الوطني «مصر تستطيع» الذي ساهم في جذب مئات العقول المصرية بالخارج للمساهمة في خطط الدولة للتنمية المستدامة والمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنّ جناح الوزارة شهد عرضا لتجربة مركز وزارة الهجرة للحوار MEDCE، مؤكدة حرص الوزارة على ربط شباب الباحثين المصريين بالخارج بالوطن، والبدء في دراسة تكوين مجلس خبراء من شباب الباحثين، مثمّنة دور الشباب في مواكبة أحدث ما وصل إليه البحث العلمي في مختلف المجالات، حيث شاركوا في جلسة ضمن فعاليات النسخة 27 من مؤتمر المناخ، لتقديم أبحاثهم في مجالات الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية ومصادر الطاقة البديلة.

ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة متانة العلاقات المصرية الكويتية، موضحة أنّ الأسبوع المصري الكويتي واحد من أكبر التجمعات في دعم أواصر الصلات والترابط بين البلدين.

الأسبوع الكويتي في مصر

وثمّنت وزيرة الهجرة جهود التعاون بين الأشقاء، والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة، حيث من المنتظر أن يشهد الأسبوع مشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات عديدة، منها: الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الحالي.

وتابعت السفيرة سها جندي، أنّ الأسبوع الكويتي الـ13 في مصر، يأتي في ظل علاقات تاريخية مثمرة، ومستمرة في التقدم والازدهار في مختلف المجالات، وهناك الكثير من المحطات التي تعاون فيها البلدان الشقيقان، وما زالت ثمار التعاون تزدهر بروح طيبة وخطوات وثّابة لبناء المستقبل.

وأشادت وزيرة الهجرة بما حققه الأسبوع الكويتي في مصر من نجاحات خلال الدورات السابقة، مؤكدة أنّ مصر تمثل سوقًا كبيرا للاستثمارات، بجانب التعاون بين المؤسسات الثقافية في مصر والكويت، واستقبال الجامعات المصرية لعدد من طلاب الكويت، ما يؤكد التعاون الكبير بين البلدين الشقيقين.