مبادرة «اتكلم عربي» تنشر مقطع فيديو جديدا لأبناء المصريين في الخارج

نشرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مقطع فيديو جديدا، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لتحقيق الهدف الأساسي من المبادرة الرئاسية، التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية بين أبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، ومن ثم ربطهم بوطنهم الأم.

للحفاظ على الهوية واللغة العربية بين أبناء المصريين بالخارج

وتضمن المنشور عبر صفحة «اتكلم عربي» على موقع «فيسبوك»: «اتكلم عربي هي مبادرة من وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة مش بس هدفها إن أولادنا يتكلموا عربي عشان يكونوا فخورين بالهوية والعادات والتقاليد المصرية، حملوا التطبيق وتابعونا على صفحتنا عشان تعرفوا أكتر عن بلدنا ولغتنا».

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» لأبناء المصريين بالخارج

يذكر أن هذا الفيديو يأتي في إطار خطة عمل المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر منشورات توضيحية من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.

وتعد «اتكلم عربي» من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية، وتتضمن المبادرة الرئاسية 3 مراحل، الأولى تضم أبناء المصريين بالخارج من أعمار 3 إلى 6 سنوات، والثانية تستهدف أبناء المصريين بالخارج، من أعمار 6 إلى 12 عاما، والمرحلة الثالثة تستهدف الأعمار من 12 إلى 18 عاما من أبناء المصريين بالخارج.