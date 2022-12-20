«الثقافة» تكشف ملامح ملف تسجيل احتفالات رحلة العائلة المقدسة باليونسكو

كشفت الدكتورة نهلة إمام مستشارة التراث غير المادي بوزارة الثقافة، ملامح الملف المصري الذي تم تقديمه لليونسكو، وبموجبه تم الموافقة على تسجيل احتفالات مسار العائلة المقدسة في مصر على قائمة التراث غير المادي بمنظمة اليونسكو.

تسجيل مسار رحلة المقدسة في مصر

وأضافت «إمام» في تصريح لـ «الوطن»، أن الملف المصري المقدم إلى اليونسكو، لتسجيل مسار رحلة المقدسة في مصر، تضمن كافة البيانات المتعلقة بالعنصر المراد تسجيله ووصف دقيق للعنصر، ومكوناته وامتداده وكيفية الحفاظ عليه في المستقبل.

وأشارت مستشارة الثقافة إلى أن «رحلة العائلة المقدسة» يضم نوعين من العناصر، مادية وغير مادية، موضحة أن العناصر المادية هي «أدوات طهي الطعام، وآلات موسيقية للأغاني من بينها آلات للإيقاع، الأزياء الخاصة برجال الكنيسة، بعض الحرف والفنون كالرسم على الجلد، والأيقونات الخاصة بالعائلة المقدسة والأطعمة الشعبية».

العناصر غير المادية

وأكملت نهلة إمام: «تتضمن العناصر غير المادية، مأثورات من بينها بعض الأمثال الشعبية المأثورة والحكايات التراثية، عادات منها تعميد الأطفال وزفة الأيقونات وفطيرة الملاك، وتقديم النذور والرحمة على الأموات وطلب الإنجاب، إلى جانب معتقدات النذور التي تقدم أثناء الاحتفال، وفنون أداء وهي ترانيم شعبية ورقصات احتفالية».