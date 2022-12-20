تعديل جدول امتحانات كلية الآداب جامعة الإسكندرية بسبب عيد الكاثوليك

أعلنت كلية الآداب جامعة الإسكندرية، عن تعديل في جدول امتحانات طلاب الكلية بسبب عيد الميلاد المجيد للمسيحيين الكاثوليك المقرر له 25 ديسمبر الجاري، كي يتسنى للطلاب الكاثوليك قضاء عيدهم دون التزام بالامتحانات في خطوة للتأكيد على قيم المواطنة وحق كل شخص الاحتفال بعيده الديني.

وقال الدكتور هاني خميس، عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، إن القرار جاء وفقاً لتعليمات إدارة جامعة الإسكندرية حيث يتم ترحيل جميع امتحانات كلية الآداب يوم الأحد 25 ديسمبر 2022 إلى الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، بنفس توزيع أماكن اللجان، مؤكداً على إتخاذ كافة الإجراءات التي تأتي في صالح الطلاب.

استعدادات امتحانات منتصف العام في الإسكندرية

جاء ذلك بعدما أصدرت جامعة الإسكندرية، عددا من تعليمات استعدادات امتحانات منتصف العام الدراسي، لعمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات للطلاب خلال الأسبوع الجاري وتجهيز جداول المراقبين والكنترولات، مع التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات بالحضور لضمان الانضباط.

إجراءات الأمان لامتحانات منتصف العام في جامعة الإسكندرية

كما طالبت الجامعة بتوفير كافة سبل الأمان ما بين توفير التأمين الكامل لأعمال الامتحانات والكنترولات، توفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة.