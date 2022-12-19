جامعة الإسكندرية تستعد لامتحانات التيرم الأول بـ7 إجراءات.. منها أطقم طبية

وجه الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب وكلاء الكليات، صباح اليوم الاثنين، بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023، طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول في كليات جامعة الإسكندرية، والتي يؤديها نحو 198 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

استعدادات امتحانات جامعة الإسكندرية

- إعلان جداول الامتحانات للطلاب خلال أسبوع وتجهيز جداول المراقبين والكنترولات.

- التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات بالحضور لضمان الانضباط.

- توفير التأمين الكامل لأعمال الامتحانات والكنترولات.

- توفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.

- توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات للتعامل الطبي السريع.

- إتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة.

- توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

تهنئة اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية الجديد

وقدم نبيل التهنئة لمجلس إتحاد طلاب الجامعة الجديد مؤكداً حرص الجامعة على تفعيل دور الاتحاد وتقديم كل الدعم للأنشطة والمبادرات الطلابية، كما قدم الشكر للاتحاد السابق على كل جهوده خلال فترة تحمله المسؤلية عن العام السابق 2021 - 2022.

كما هنأ المجلس كلية الطب بمناسبة تجديد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والأعتماد للعام الثالث على التوالى.