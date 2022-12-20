تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب

وافقت اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على إطلاق مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، كأول مهرجان سينمائي متخصص لأفلام الشباب في شهر سبتمبر 2023 .

وقال محمد الباسوسي، في بيانٍ صحفي، إنّ: «تلاقي الثقافات المختلفة على أرض الغردقة لكونها مدينة سياحية من الدرجة الأولي، ومؤهلة بالسكان مما يجعلها من أكثر المدن جذبا للمهرجانات الفنية بكافة صورها، ومن بينها مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب، فالمدينة تمتلك بنية تحتية سينمائية من دور عرض وقصرًا للثقافة وأماكن سياحية جاذبة للتصوير مما يجعلها في مقدمة المدن التي تقدم للعالم أحدث إنتاجاته من الفن السابع، والتنافس فيما بينها على جوائز المهرجان المختلفة».

وأضاف أن مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب هو المهرجان النوعي الأول الخاص بأفلام الأجيال الشابة الواعدة من صناع السينما، موضحا أن المهرجان يتضمن مسابقات للفيلم الروائي، والوثائقي الطويل والقصير والتسجيلي، ومشروعات التخرج بالنسبة للطلبة الدارسين في الكليات، والمعاهد السينمائية المتخصصة.

أسبوع كامل من الأنشطة السينمائية المختلفة

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان: «أسبوع كامل من الأنشطة السينمائية المختلفة يوفرها المهرجان لجمهوره، ورواده من عروض سينمائية، وندوات مختلفة وورش لصناعة الافلام تناقش، وتحلل وتضع نقاط مضيئة في طريق الواعدين والمواهب بهدف نقل، وتبادل الخبرات السينمائية».

وأشار إلى أن المهرجان سيطلق منصة لدعم الأفكار والمشروعات السينمائية التي تستحق أن تخرج الي النور عن طريق لجنة تحكيم لاختيار هذه الأعمال، وتوفير الدعم المادي لإنتاجها عن طريق عدد من المساهمين والرعاة لها.

نبذة عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب

يذكر أن مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب ترعاه وزارة الثقافة المصرية، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما الأسبق، وصاحب العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الناجحة مؤلفا ومنتجا، ويضم في إدارته عدد من صناع وأساتذة السينما والنقاد والصحفيين وتقام دورته الأولي خلال شهر سبتمبر ،2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الأولي للمؤلف أو المخرج، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة.