نائب وزير الاتصالات تتفقد إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بكفر الشيخ

تفقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، للوقوف على الوضع الحالي، والاتفاق على الدعم الفني اللازم لضمان استدامة أعمال الإدارة، وتفعيل دورها في منظومة التحول الرقمي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور جورج سمير، مدير عام الإدارة العامة للتحول الرقمي، وأحمد الأشرف، مدير إدارة البنية الأساسية، وهيثم فواز، مدير إدارة قواعد البيانات.

تطوير الأداء الحكومي

ونفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، مجموعة من جهود التطوير المؤسسي الرقمي بالمحافظة، ومنها دعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة للمساهمة في تطوير الأداء الحكومي، وضمان استدامة أعمال التحول الرقمي بالمحافظة، من خلال إجراء التقييمات والاختبارات اللازمة لاختيار أفضل المرشحين للعمل بإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ورفع القدرات العامة والتخصصية لديهم.

تنمية قدرات الموظفين

وتم تنفيذ عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لـ1334 من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة، فيما يتعلق برفع كفاءة الأداء الحكومي وتنمية، وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديوان عام محافظة كفر الشيخ والجهات التابعة ومديريات الخدمات، لاستيعاب أعمال التحول الرقمي، ودعم جهود الدولة في هذا المجال، بما يُساهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتوفير خدمات متميزة للمواطنين، ومن أبرزها برامج «التطوير المؤسسي لوحدات نظم المعلومات، والتحول الرقمي، والمراكز التكنولوجية، وأساسيات التحول الرقمي، والتحول الرقمي للقيادات التنفيذية والإشراقية، والإدارة الرقمية للمشروعات، وتنمية وتطوير القدرات الرقمية التخصصية، والمبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف».

التوعية الرقمية لآلاف المواطنين

كما تم تنفيذ عدد من مبادرات تنمية وبناء القدرات الرقمية والتوعية والتثقيف والتأهيل الرقمي لـ3721 مواطناً، في مجال محو الأمية الرقمية، وتعزيز الثقافة الرقمية للمواطنين لخلق مجتمع رقمي تفاعلي آمن منتج ومستدام، وذلك من خلال العمل على تحقيق الشمول المالي والرقمي للمواطنين بالمحافظة، والارتقاء بالقدرات والمهارات الرقمية لتحقيق تمكين اقتصادي لهم، بالإضافة إلى إعداد كوادر من المدربين من مختلف الجهات الشريكة على مبادئ تكنولوجيا المعلومات والمهارات الرقمية، منها «المهارات المكتبية المتقدمة، المهارات الدولية، والأمن السيبراني، وشباب مصر الرقمية، ومجتمع رقمي آمن، وبكرة ديجيتال، والأولمبياد المصري للمعلوماتية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي»، للعديد من المواطنين من كافة الفئات المجتمعية، طبقاً للمعايير الدولية بالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة في المجال.