مصرع ربة منزل صدمتها سيارة على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها قبل قليل إثر تعرضها لحادث، إذ صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق الصحراوي بالقرب من الكيلو 120 بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.

إخطار بمصرع ربة منزل

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بمصرع ربة منزل أثناء عبورها طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي بالقرب من الكيلو 120 بنطاق دائرة المركز، ونُقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

نقل الجثة لثلاجة مستشفى وادي النطرون

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة «سعدية فتحي رمضان»، 56 سنة، مقيمة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.