مصرع ربة منزل صدمها «تروسيكل» في البحيرة

لقيت سيدة أربعينية مصرعها إثر اصطدامها بدراجة نارية «تروسيكل» بها أثناء سيرها بطريق قرية العزيمة التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمصرع ربة منزل في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز مأمور مركز شرطة بدر، يفيد وقوع حادث اصطدام دراجة نارية «تروسيكل» بامرأة بطريق قرية العزيمة التابعة لذات المركز، مما أدى إلى مصرعها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

تحديد هوية المتوفية في حادث البحيرة

بالفحص تبين مصرع ربة منزل تدعى «ليلى علي عبدالغني» 40 عاما، ربة منزل ومقيمة بمركز بدر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم بالواقعة.