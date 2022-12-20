«التعليم» توضح معايير عقد امتحانات التيرم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت المديريات التعليمية، تعليمات هامة للإدارات التعليمية، بشأن عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، المقرر أن تبدأ يوم 14 يناير المقبل، وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الفترة المسائية مختلف وبنفس المعايير

وأوضحت المديريات التعليمية، آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لمادة اللغة العربية، للفصل الدراسي الحالي 2022/2023 للطلاب النظامين والمنازل وهي كالتالي:-

- امتحان الطلاب النظاميين إلكترونيا على التابلت موحد على مستوى الإدارة لجميع المدارس، يوضع بمعرفة التوجيه المختص، بالتعاون مع أقسام التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية.

- يمتحن طلاب الفترة المسائية للصفين الأول والثاني الثانوي امتحان مختلف، عن الخاص بالفترة الصباحية، وبنفس المعايير، وموازٍ له تماما.

امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي منازل 50 درجة بدون أعمال سنة

- امتحان الطلاب النظاميين مكون من 26 جزئية مخصص لها 40 درجة، إضافة إلى 10 درجات أعمال سنة للترم الواحد.

- يمتحن طلاب المنازل ورقيا من 50 درجة، نظرا لأن طالب المنازل لا يحتسب له أعمال سنة.

- امتحان المنازل مكون من 35 جزئية وسؤالا من 50 درجة.

- يراعى في امتحان المنازل نفس المعايير الفنية والمواصفات للطلبة النظاميين لهذا العام.