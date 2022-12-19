«التعليم» تعلن موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التيرم الأول

حددت وزارة التربية والتعليم، موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، ومن المقرر إعلان جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 فى جميع محافظات مصر، حيث تبدأ الامتحانات يوم 14 يناير، وتستمر حتى يوم 26 من نفس الشهر، وسيتم عقد الامتحانات إلكترونيا بالتابلت على مستوى الإدارة، عدا المدارس غير المتصلة بالإنترنت سيتم عقد الامتحانات ورقيا في الموعد نفسه.

إعداد جداول الإمتحانات

وفيما يتعلق بجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 في جميع محافظات مصر، أشارت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، إلى أن المديريات التعليمية مسئولة عن إعداد جداول الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام، مؤكدة أنّه سيتم عقد الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة.

تفاصيل امتحانات أولى وثانية ثانوى

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، آليات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي:

- عقد الامتحانات في المدارس الحكومية والخاصة المتصلة بالإنترنت إلكترونيًا.

- تتضمن الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

- عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي لمدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الغير متصلة بشبكة الانترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة (٨٥%) إلكترونيا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا.

- عقد الامتحانات للطلاب الذين لم يستلموا أجهزة التابلت ورقيا.

- عقد الامتحانات للطلاب فى حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

- يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

- عقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيا بنفس مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

- عقد الامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي كما هو متبع في الأعوام السابقة.