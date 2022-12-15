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مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن لقناة «الحياة»: أمريكا وعدت بضم الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين

كتب:

محمد عزالدين
08:24 م | الخميس 15 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قالت الكاتبة الصحفية هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن، إن الجانب الأمريكي وعد في القمة الأفريقية الأمريكية بإشراك أو انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين والسعي لتوفير مقعد دائم بمجلس الأمن.

55 مليار دولار لإفريقيا على مدار 3 سنوات

وأضافت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الجانب الأمريكي وعد أيضا بتقديم 55 مليار دولار على مدار 3 سنوات لتكون تمويلا لمبادرات مختلفة ومتعددة سواء في مجال الصحة أو الطاقة المتجددة.

ولفتت إلى أن هناك مخاوف أمريكية من صفقات عسكرية تعقدها روسيا في القارة الأفريقية، إضافة للطموحات الصينية في السيطرة على بعض المواقع الاستراتيجية الهامة سواء في شرق أو غرب إفريقيا، كل ذلك يثير قلق الولايات المتحدة وأدى للدفع لعقد القمة الأمريكية الأفريقية.

سبب تأجيل خطاب بايدن أمس

وأوضحت أنه كانت هناك لقاءات كثيرة عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة الدول الأفريقية ولقاءات لوزير الخارجية الأمريكي مع عدد كبير من قادة وزعماء شمال وجنوب إفريقيا.

وتابعت: «من اللافت للنظر أن الرئيس بايدن كان من المفترض أن يلقي خطاب بالأمس لكنه تأخر قليلا ليشاهد مباراة فرنسا والمغرب مع رئيس الوزراء المغربي».

 

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