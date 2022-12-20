«التضامن»: أولوية لتقديم الخدمات إلى ذوي الهمم

نظمت مديريات التضامن الاجتماعي العديد من الفعاليات في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف محافظات الجمهورية.

في محافظة المنوفية أكد إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وضع أولوية تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الهمم، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني تم تسليم عدد من الكراسي المتحركة والكهربائية وتروسيكلات، بالإضافة إلي تركيب عدد من الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لنحو 100 من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم تقديم مساعدات مالية دفعة واحدة وأخري شهرية قاربت 500 ألف جنيه، بالإضافة إلي عدد من المشروعات، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي منها الجمعية الشرعية والأورمان وصناع الحياة ومؤسسة التكافل الاجتماعي وعدد من جمعيات تنمية المجتمع المحلي ومؤسسة ليلة القدر وجمعية مصطفي محمود.

تنظيم قافلة طبية تستهدف ذوي الإعاقة

وشهدت مدن القناة تنظيم عدد من الفعاليات، وقالت مها الحفناوي وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية إن المديرية نظمت قافلة طبية استمرت على مدار يومين، حيث استهدفت ذوي الإعاقة بمدن القناة بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي، وتضمنت جميع التخصصات الطبية وأجهزة تعويضية، كما تم تنظيم ندوة لعرض الجهود المقدمة لخدمة ذوي الإعاقة وحزم الخدمات، كما تم تنظيم يوم ترفيهي لذوي الإعاقة وأسرهم.

وفى بورسعيد صرح محمد فرج مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأنه بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي مع مديرية أمن بورسعيد تم تنظيم احتفال لأبناء جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين ببورسعيد، أقيم بنادي الشرطة ببورفؤاد، حيث نظم يوم ترفيهي للأبناء متضمن مسرح العرائس والألعاب الترفيهية وتوزيع الهدايا.

مشاركة 1500 شخص من ذوي الإعاقة

وفي البحر الأحمر نظمت مديرية التضامن الاجتماعي عددًا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث قال محمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي إنه تم تنظيم احتفالية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر المصري بمشاركة 1500 شخص من ذوي الإعاقة وذويهم من مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسي علم والشلاتين، وتم توزيع عدد من الأجهزة التعويضية عبارة عن كراسي متحركة وسماعات طبية ودراجات بخارية، وكذلك تسليم شهادات تقدير تكريما لـ 13 بطلا من ذوي الإعاقة الحاصلين علي ميداليات في الأولمبياد الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

كما شهد مركز الدولفين لأطفال التوحد وصعوبات التواصل بمدينة القصير احتفالية استهدفت دمج أطفال التوحد بالمجتمع حيث تستهدف آليات العمل مع هذه الفئة من الأطفال تقديم برامج الدعم والتأهيل المختلفة ورفع الوعي بين الأسر عن التوحد وعدد من الفقرات والمسابقات الرياضية والفنية من أبناء المركز.

وفى محافظة قنا صرح حسن عثمان وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بأنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تم تنظيم مسيرة من طلبة المدارس جابت شوارع قنا، حيث استقبلها السيد محافظ قنا من أمام ديوان عام المحافظة ضمت المسيرة 200 طالب من معهد النور المكفوفين ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنين ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنات ومدرسة التربية الفكرية بقنا.

وعلى الجانب الآخر قامت المديرية بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بتوفير التسهيلات اللازمة لعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة ليتم إجراء الكشف الطبي وأخذ مقاسات وتحديد نوعية الأطراف الصناعية الخاصة بهم داخل مستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة بالقاهرة لتسليمهم الأجهزة، حيث تعد هذه المرحلة الثانية وتضمنت المرحلة الأولى تسليم أطراف صناعية وأجهزة شلل لعدد 19 حالة.

وفي محافظة الأقصر نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة بداية أمل احتفالا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شهد مراسم الحفل محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتورة هدي المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، ورئيس مؤسسة بداية أمل ووكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات المجتمعية.

واكد مدير مديرية التضامن على جهود وزارة التضامن الاجتماعي تجاه ذوي الإعاقة، وما تبذله الوزارة من جهود لتوفير حياة كريمة لهم والدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني كشريك رئيسي في قضايا التنمية.