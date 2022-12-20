«التضامن»: حملة «أنت أقوى من المخدرات» ساهمت في زيادة الطلب على العلاج بنسبه 400%

أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن تحليل بيانات المتقدمين للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن 16023 سنويا، تعتبر مرشدا للوضع الراهن للتعاطي في المجتمع المصري؛ إذ بلغت نسبة الذكور المتقدمين للعلاج 94%، بينما الإناث بلغت نسبتهم 6%.

160 ألف مريض خلال 2022

وتشير البيانات إلى أن الفئة العمرية من 21 - 30 سنة النسبة الأكبر، بواقع 43,33%، يليها الفئة العمرية من 31 ـ 40 سنة، بنسبة 36.3%، وتدني سن التعاطي إلى أقل من 15 سنة، بنسبة 13.6%.

ولفت «عثمان» إلى أن حملة «أنت أقوى من المخدرات»، أحدثت تأثيرا على المستويين القومي والوطني، خلال المراحل السابقة؛ إذ ساهمت في زياده معدلات الطلب على العلاج بنسبة 400%، وبلغت طلبات العلاج حاليا ما يقرب من 160 ألف مريض خلال 2022، بعد أن كانت 35 ألف خلال 2014، وزادت نسبة المتقدمين للعلاج من الإناث لتصل إلى 6% من إجمالي عدد المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن 16023، بعد أن كانت 1% خلال عام 2014، بما يؤكد تزايد الثقة في الخط الساخن.

تقديم خدمات العلاج والتأهيل من خلال 28 مركز علاجي

وأوضح مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إلى أنه تواكبا مع تنامي الطلب على العلاج، تم التوسع في تقديم خدمات العلاج والتأهيل من خلال 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة، مقارنة بـ12 مركزا في 7 محافظات عام 2014، مشيرا إلى أنه جارٍ الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، وإنشاء مراكز علاجية بمحافظات «دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية»، وبحلول عام 2025 سيجرى تعميم الخدمات العلاجية في المحافظات كافة، على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون مع الجامعة البريطانية، لعرض نتائج الدراسة التقييمية للمرحلة السابقة من الحملة الإعلامية التي أطلقها الصندوق «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات»، لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات بمشاركة تطوعية من النجم الدولي محمد صلاح، بحضور الدكتور عمرو عثمان، مساعد الوزيرة، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب media hub، والدكتورة شادية فهيم، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة البريطانية، والدكتور محمد مسعد، أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة البريطانية، والنائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، وقيادات الجامعة البريطانية، وقدمت الاحتفالية الإعلامية دينا شرف الدين.

أنت أقوى من المخدرات

تدور أحداث إعلان حملة «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة تطوعية من محمد صلاح، حول تأثير المخدرات اللحظي والوهمي على عقل وإحساس المتعاطين من مختلف فئات المجتمع من الشباب والفتيات والعمال والموظفين وسائقى المقطورات.

وبين بداية الرحلة والإحساس الوهمي بالنشوة يكون السقوط فى براثن الإدمان، وتكبد الكثير من الخسائر النفسية والاقتصادية والبدنية، أسرع مما نتخيل حتى يظهر محمد صلاح فى نهاية الإعلان، ممسكا بيد أحد الشباب لإبعاده عن الوقوع في براثن الإدمان، مرددا «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات».