محافظ بورسعيد يناقش مع مدير الأمن استعدادات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، بديوان عام محافظة بورسعيد، لمناقشة وبحث استعدادات استقبال العيد القومي لمحافظة بورسعيد، يوم 23 ديسمبر الجاري.

مشروعات تنموية وخدمية

واستعرض «الغضبان» مع مدير أمن بورسعيد، الجهود الأمنية التي تشهدها المحافظة، والاستعدادات الخاصة بتأمين احتفالات المحافظة، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية خلال فعاليات الاحتفال بعيد بورسعيد القومي.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود رجال وأفراد الشرطة المصرية، ورجال مديرية أمن بورسعيد، في فرض الأمن والأمان داخل المحافظة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية شركاء في التنمية التي تشهدها المحافظة على الأصعدة كافة، ولولا فرض المناخ الآمن ما تم إنجاز هذه المشروعات العملاقة في وقت قياسي.

ذكرى الانتصار

يذكر أن محافظة بورسعيد تحتفل بالعيد القومي للمحافظة، في ديسمبر، تناسبا مع ذكرى انتصار الإرادة المصرية على 3 دول الاعتداء الغاشم على بورسعيد ومصر كلها، بعد تأميم قناة السويس وتحريرها من المستعمر، الذي نهب خيرات البلاد.