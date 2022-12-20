عاجل.. وفاة الفنان كمال سليمان ودفن الجثمان في هولندا

غيّب الموت الفنان كمال سليمان، قبل قليل، بعد مسيرة فنية طويلة قدّم خلال الكثير من الأعمال المميّزة إلى جانب نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وفاة الفنان كمال سليمان

وأكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ«الوطن»، أنّ الفنان الراحل كمال سليمان توفي في هولندا، وسيتم دفنه هناك، إذ إنّه متزوج بسيدة هولندية، وكانت حياته دائما بين مصر وهولندا.

محطات في حياة كمال سليمان

كمال سليمان فنان مصري بدأ مشواره الفني مطلع الثمانينيات بأدوار صغيرة، وقدّم العديد من الأدوار المتنوعة في السينما، ثم اتجه إلى التلفزيون في نهاية التسعينيات، وشارك في كثير من المسلسلات، منها «جمهورية زفتى» 1998، «الحرافيش» 2002، «حدائق الشيطان» 2006، «فرعون» 2013، وشارك في العديد من الأفلام، منها «ولاد العم».