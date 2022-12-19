عاجل.. وفاة الفنان هشام الشربيني

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان هشام الشربيني، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وفاة الفنان هشام الشربيني

وقال منير مكرم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه جار تجهيز الاوراق، لتحديد موعد الجنازة والعزاء، مطالبا جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

من هو هشام الشربيني؟

هشام الشربيني، هو ممثل مصري بدأ العمل الفني كمساعد مخرج في بعض المسلسلات التلفزيونية مثل: مسلسل الغربة عام 1977، ومسلسل حارة الشرفا 1986، وفي حقبة تسعينيات القرن الماضي بدأ التمثيل في المسلسلات التلفزيونية، ثم المسرح، ثم السينما، وكتب السيناريو والحوار لمسلسل الألغاز والمغامرون الخمسة.

وقدّم الراحل عملا فنيا على البيت الفني للمسرح على مسرح الطليعة بالعتبة بقاعة «صلاح عبد الصبور»، وهي مسرحية «استفهامية بن سعدون» التي تنتمي إلى مسرح الاستفهام.